Roma, 17 mag – Il Regno Unito lancerà dal 30 maggio un visto speciale per gli studenti usciti dalle migliori università del mondo, ma nell’elenco stilato dal governo di Londra non ne risulta nemmeno una italiana non avendo posizioni sufficientemente alte nei ranking mondiali. In seguito alla Brexit è possibile entrare sul suolo britannico, ad eccezione dei turisti, solo se si ha già in tasca un contratto di lavoro e si soddisfano alcuni requisiti minimi (tra cui un salario minimo di circa 30 mila euro l’anno), ora il paese della regina ha varato un visto di due anni per alcuni High Potential Individual, laureati in prestigiose università.

Università italiane indietro nel ranking

I britannici hanno stilato una classifica dei più prestigiosi atenei basandosi su quelle del Times Higher Education, QS World University Rankings e Academic Ranking of World Universities. In queste tre classifiche le università italiane non ottengono buoni risultati, non bastano eccellenze riconosciute come la Normale di Pisa, la Bocconi o il Politecnico di Milano, troppo scarse secondo la classifica di Londra. I giovani laureati in Italia, paradossalmente possono essere benissimo sfruttati come baristi e camerieri ma non possono ricevere un visto per meriti di studio. Questa strategia portata avanti dalla Gran Bretagna s’inquadra nel processo di attrazione di immigrati altamente qualificati, contro il modello d’immigrazione basato sull’importazione di manodopera europea a basso costo e qualifica portato avanti fino ad oggi.

In Italia solo tagli all’istruzione

La considerazione degli atenei italiani va a pari passo con la posizione internazionale del nostro paese, il quale è sempre più indietro in ogni classifica possibile. L’Italia è tra gli ultimi paesi europei per la spesa pubblica all’istruzione e nei prossimi anni i soldi destinati al MIUR subiranno un taglio decisivo di 4 miliardi, dal momento che nel nuovo DEF i fondi destinati all’istruzione sono stati ancora ridotti. Continui tagli e nessuna programmazione sull’istruzione pubblica non faranno altro che peggiorare la situazione del nostro paese.

Andrea Grieco