Roma, 17 mag – Un liceo di Ravenna si prepara ad approvare un registro elettronico gender free, nel quale gli studenti saranno indicati con il nome che si sono scelti: questo avverrà negli indirizzi di posta elettronica, negli elenchi e in tutti i documenti scolastici, preparandosi così a riconoscere la “carriera alias” all’interno dell’istituto. Un’iniziativa che nasce in seguito ad alcune richieste arrivate da una parte degli studenti e che la scuola intende come una buona prassi per evitare a persone con disagio continui e forzati coming out.

Ideologia contro il benessere degli studenti

Subito è arrivata la solidarietà da parte delle sigle di sinistra e organizzazioni Lgbt, in particolare il presidente dell’Arcigay di Ravenna, Ciro Di Maio, ha affermato: “Il Liceo Artistico di Ravenna in occasione della giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia annuncia che al prossimo Consiglio d’istituto verrà presentata la proposta di un regolamento per il riconoscimento dell’identità alias per le persone transgender – in seguito ha continuato – Quando un’istituzione ascolta le giovani voci si raggiungono grandi risultati e stiamo tutte e tutti un po’ meglio perché abbiamo raggiunto un altro step verso il vero benessere collettivo”. Questo dimostra il sentimento ideologico alla base di tali prese di posizione e di come una piccola minoranza riesca ad influenzare le decisioni di un istituto soltanto per calcoli politici e con dei provvedimenti che nulla hanno a che fare con il reale benessere degli studenti.

Carriera alias e ideologia gender

Le scuole stanno diventando i principali terreni di propaganda gender, dove si inizia a preparare il terreno ideologico per le future classi dirigenti. Nello specifico la carriera alias permette allo studente di scegliere il nome di “elezione di genere” e non quello con cui si è iscritti all’anagrafe, ciò consiste nell’assegnazione di un’identità provvisoria, transitoria e non consolidabile. Questa visione dell’identità dell’uomo come instabile e cambiabile a proprio piacimento come fosse un prodotto da acquistare, è il fondamento della società sfruttatrice e malata nella quale ci ritroviamo.

Andrea Grieco