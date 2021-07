Roma, 31 lug – Dopo le agitazioni dello scorso finesettimana questo sabato torna la protesta in almeno venti città italiane contro il green pass che entrerà in vigore dal 6 agosto e che, di fatto, cambierà la vita di tutti noi.

“No green pass”, le piazze in agitazione

A Roma i manifestanti si riuniscono in piazza del Popolo intorno alle ore 18. Nel tardo pomeriggio, altre manifestazioni sono previste almeno venti città italiane, oltre Roma a Milano, ci sono anche Genova, Napoli, Torino e tante altre. Le manifestaizoni sono parte della più grande cornice della “settimana di mobilitazione” indetta da numerose associazioni e diffusa grazie al tam tam social, in particolare grazie a Telegram e che, nonostante il report sconfortante e demagogico che ne fanno molte testate, ha portato in piazza migliaia di italiani contro il green pass che entrerà in vigore il prossimo 6 agosto. Oggi sono attese in piazza del Popolo circa 500 persone. “Il Green pass e’ uno strumento di segregazione e controllo sociale” hanno sottolineato gli organizzatori lanciando la protesta sui social. “Contro questa minaccia tutti coloro che non accettano di rinunciare ai propri fondamentali diritti civili, sociali e umani si stanno mobilitando – hanno aggiunto – Uniamo le nostre forze, uniamo la protesta, prepariamoci e stiamo insieme”.

Si protesta anche contro l'”inchiesta farsa”

Secondo Agi, tra le manifestazioni maggiormente tenute sotto stretta sorveglianza dalle forze dell’ordine c’è quella di piazza Duomo a Milano e quella di piazza Dante a Bergamo, dove questa mattina si è tenuta una manifestazione dei familiari delle vittime del coronavirus, scesi in piazza per protestare contro “l’inchiesta farsa” della magistratura sulla diffusione della pandemia. A Genova è la quarta manifestazione nel giro di una settimana: manifestanti si ritroveranno in piazza De Ferrari a partire dalle 18.

Ilaria Paoletti