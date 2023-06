Roma, 21 giu — Gli italiani li ospitano a loro spese nei centri di accoglienza, loro ringraziano con soprusi, guerriglie urbane, rapine e stupri: dopo la maxirissa avvenuta nei giorni scorsi in un piccolo paese del Varesotto è ancora un gruppetto di immigrati minorenni a finire nelle pagine di cronaca, protagonisti in negativo dell’ennesimo episodio criminoso.

Tre immigrati accerchiano minorenne e la violentano

Stavolta siamo a Orbassano, provincia di Torino, dove — stando a quanto riportato da TorinoToday — tre ragazzi di origine centroafricana di età compresa tra i 16 e i 17 anni sono stati fermati dai militari dell’Arma e denunciati a piede libero per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una coetanea. Del caso si occupa la Procura dei minori. L’episodio si è verificato all’acquapark Blu Paradise di via Gozzano. I tre giovani immigrati, ospiti di un centro di accoglienza per minori non accompagnati, avrebbero accerchiato e palpeggiato una ragazza italiana che stava facendo il bagno in piscina. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di sabato 17 giugno.

Denunciati a piede libero

Sono stati i bagnini della struttura a dare l’allarme. Attirati dalle urla della ragazza si sono avvicinati alla vasca e l’hanno tirato fuori dall’acqua. Dopo averla accompagnata dai genitori, ancora in stato di choc, hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I militari hanno quindi sentito la vittima e numerosi testimoni, che confermano la versione fornita dalla ragazza. I tre immigrati sono stati denunciati e successivamente riaffidati al personale che gestisce la comunità di accoglienza.

Aldo Milesi