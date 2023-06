La notizia della chiusura è arrivata, come una doccia fredda, il 12 giugno nella chat delle famiglie iscritte. «Per qualsiasi cosa restiamo disponibili ma purtroppo il centro estivo non ci sarà», questo il messaggio del parroco. Cosa era successo? Qualcuno aveva mostrato al parroco una foto, trovata sui social, che ritraeva il primo referente del centro estivo, maggiorenne, mentre si baciava con un altro ragazzo. «Puoi sicuramente continuare ad organizzare il centro estivo. Ma così stando le cose non potrai fare l’educatore…», hanno spiegato al giovane. Il quale, sentendosi declassato, ha deciso di rinunciare del tutto all’organizzazione del centro estivo.

E’ stato l’educatore a scegliere di ritirarsi

A quel punto rimaneva solo l’altro unico maggiorenne del gruppo di educatori, lasciando sguarnito il coordinamento delle attività. Con poco tempo a disposizione per ricercare un sostituto, la Diocesi ha deciso di far saltare il centro estico. «È una vicenda per tutti noi dolorosissima che ci ha lasciato una profonda sofferenza», commentano dalla parrocchia. «L’organizzatore ha scelto di ritirarsi e non c’è stato modo di porre rimedio in tempi brevi. Una consistente fetta dei bambini che frequentavano questo centro estivo ha ripiegato trovando spazio ed accoglienza in un analogo spazio di una parrocchia non molto distante da qui».

La Diocesi non poteva fare altro