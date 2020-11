Roma, 9 nov – Circondata da una aureola di luce soffusa, sapientemente studiata, a mani giunte, la voce implorante. Le mancava il velo in testa. E poi la richiesta: «Ti prego, non ostacolate al Senato la legge contro l’omofobia». Così Nostra Signora del Finto Pathos Barbara D’Urso si è rivolta a Giorgia Meloni ospite della puntata di Live – Non è la D’Urso trasmessa ieri, domenica 8 novembre.

Spalle al muro

Bel tentativo quello della D’Urso, che cerca così di mettere spalle al muro la leader di Fratelli d’Italia, al termine di una lunga intervista e con poco tempo per una risposta adeguata, buttando lì il ricattuccio morale: la preghiera (parola utilizzata più volte, l’uso della prece non è causale, chi è così cattivo da non farsi commuovere da una preghiera?) di non mettere i bastoni tra le ruote a chi vorrebbe vedere approvata in Senato la legge contro l’omotransfobia, fresca dell’ok della Camera avvenuto qualche giorno fa.

Preghiere ed emozioni

La presentatrice la butta sulle emozioni, suo marchio di fabbrica: «Una preghiera mia personale. Sai che ci conosciamo da moltissimi anni io e te. Non voglio una risposta ma devo farti una preghiera», implora la D’Urso sfoderando la migliore delle sue espressioni contrite. «Ti prego, non ostacolate al Senato la legge contro l’omofobia. Ti prego. So che la pensi diversamente. È una cosa per cui io lotto da quindici anni. Ho buttato questa palla a te, sapendo che sei una persona intelligente e quindi sai di cosa sto parlando». Quindi cosa intende la D’Urso? Che se la Meloni non si prodigasse per fare passare il Dl Zan, cesserebbe di essere una persona intelligente? Che l’iter dell’approvazione o meno di una legge deve basarsi sul pathos emanato dalla presentatrice?

La Meloni non cede

La Meloni, fortunatamente, non si lascia intenerire e puntualizza che il Dl Zan non va a colpire solo l’omofobia: per contrastare tale fenomeno, peraltro, non è necessario un nuovo intervento legislativo dal momento che la nostra Costituzione stabilisce già il divieto di discriminazione fondata su condizioni personali e il nostro diritto penale già prevede pene per qualsiasi aggressione ingiustificata verso omosessuali in quanto tali. Ma il dl Zan presta il fianco alla china, pericolosissima e liberticida, che prevede l’etichetta di «omofobo» e la sua persecuzione a livello legale per coloro che rifiuteranno il modello culturale proposto dalle lobby Lgbt. E questo, la D’Urso evita accuratamente di puntualizzaro.

«Non è un tema che puoi aprire in chiusura quando non ho tempo per rispondere», attacca. «Combattiamo tutti l’omofobia, cosa diversa è fare una legge che diventa un modo per impedire che le persone pensino o dicano che l’utero in affitto non è una pratica di civiltà o per dire ai ragazzini delle elementari, ai quali giustamente non è mai stata portata l’educazione sessuale, che oggi si debba spiegare cos’è un omosessuale». «Io penso che a queste cose a quell’età, quando i bambini non hanno gli elementi per metabolizzare, ci debbano pensare le famiglie e non lo Stato».

Cristina Gauri