Roma, 14 dic – “L’obbligo vaccinale è l’unica via per uscire dalla pandemia”: ne è convinto Sergio Abrignani del Comitato tecnico scientifico. Alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per diverse categorie di lavoratori, l’immunologo torna a ribadire che il vaccino dovrebbe essere obbligatorio per tutti.

Abrignani: “Obbligo vaccinale unica via per uscire dalla pandemia”

“Quando una malattia è altamente diffusiva come questa, non vaccinare tutti è volersi fare del male”, sostiene convinto Abrignani in un’intervista al Corriere della Sera. “Come non essere favorevole” a un’ulteriore stretta sull’obbligo, dopo quello a docenti, militari e forze dell’ordine? Si domanda l’esperto del Cts. “Questa emergenza – fa presente Abrignani – il Sars CoV-2 la sta prolungando più di quanto si potesse immaginare. Siamo noi a inseguire lui, non il contrario“.

“Vaccino funziona bene, va fatto a tutti”

“Se vuoi controllare una malattia infettiva pandemica e hai a disposizione un vaccino che funziona bene – sottolinea l’immunologo – la regola aurea è darlo a tutti i suscettibili. Quindi, per la prima volta ci troviamo di fronte alla necessità di immunizzare miliardi di persone in breve tempo“. Se non lo facciamo, dichiara Abrignani, “il Sars-CoV-2 probabilmente non se ne andrà“. “Il virus – ricorda l’esperto – ogni 3-4 mesi si presenta sotto forma di una nuova variante e richiede azioni ferme”.

In verità il virus sta diventando endemico

Peccato che il virus in realtà si sta indebolendo, come dimostrato dalla variante Omicron – checché ne dica chi vuole fare allarmismo. Il virus sta per diventare endemico, come una banale influenza stagionale. All’aumento di contagi – tanti dovuti anche al boom di tamponi dei lavoratori non vaccinati che hanno l’obbligo del green pass – non segue un aumento preoccupante dei ricoveri. Soprattutto nelle terapie intensive. Tornando al ragionamento di Abrignani – molto meno ipocrita di tanti altri esperti – c’è da dire che ha senso. Ma il governo non si vuole assumere la responsabilità. L’obbligo del green pass e tagliare fuori i non vaccinati da ogni attività sociale sono le due armi di Draghi per non dover imporre il vaccino obbligatorio.

Adolfo Spezzaferro