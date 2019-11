Roma, 14 nov – Oliviero Toscani ha ormai deciso di diventare lo «Sgarbi di sinistra». Non si spiegano altrimenti le sue continue sparate contro tutto e contro tutti. Sarà per questo che uno come lui fa gola a Giuseppe Cruciani, che nel suo programma radiofonico non vede l’ora d’aizzare polemiche. E ieri infatti, durante La Zanzara, il fotografo dei Benetton si è letteralmente scatenato. La domanda di Cruciani, del resto, era un assist per un gol a porta vuota: con chi preferiresti trascorre una notte di passione, con Giorgia Meloni o Laura Boldrini? «Mah, direi con la scimmia che c’è sulla palma. Ci sarà una scimmia sulla palma, o no? Una nuova genetica, una nuova scimpanzerotta», è stata la caustica risposta del fotografo.

«Anche alla mia età trombo alla grande»

Ma le domande «intime» non sono finite qui. Cruciani, infatti, chiede a Toscani se avrebbe problemi a intrattenere una relazione con una esponente della Lega: «Ma ce l’hai con me, mi mandi sempre a letto con qualcuno. Comunque sì, la fica è la fica», la pronta risposta del fotografo. Che poi si lascia andare del tutto: «Anche alla mia età non si smette mai di trombare. Se mi aiuto con qualche cosa per restare in attività? Con l’uccello, sì. Qualche pasticchetta? No, no, assolutamente no».

Toscani vs. Giordano e Del Debbio

Cruciani, vedendo Toscani in ottima forma, ha capito che il tema del sesso è assai prolifico. Ma, stavolta, la butta in politica e gli chiede che cosa farebbe ai preti pedofili: «Sono esattamente come qualsiasi altra persona pedofila. Poveretto, già uno che vuol diventare prete, vuol dire che ha già dei problemi. Qualche problema ce l’ha di sicuro…». Ma non è finita qui. Tornando alla politica, Cruciani gli domanda: «Hai visto per caso la fotografia con Giordano, Del Debbio e Salvini insieme?». E Toscani, ovviamente, spara ad alzo zero: «Mamma mia. Fascisti? Questo è il minimo, non è neanche più un insulto. Del Debbio e Giordano conducono trasmissioni banali, fanno ridere. Sono dei comici».

Vittoria Fiore