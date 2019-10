Roma, 31 ott – Secondo i risultati dell’esame autoptico sul corpo di Luca Sacchi il giovane romano si è difeso mettendo le braccia davanti al viso mentre veniva colpito con una mazza da baseball.





L’esame autoptico

Tutto questo sarebbe avvenuto nei secondi prima di essere ucciso, con un colpo in testa da Valerio Del Grosso, il ventunenne di Casal Monastero che insieme a Paolo Pirino è in stato di fermo per l’omicidio. Le ecchimosi riscontrate nel corso dell’autopsia sono presenti sugli arti superiori della vittima.

I controlli sui telefonini

Attualmente il pm Nadia Plastina e i carabinieri del Nucleo investigativo stanno effettuando controlli accurati su almeno cinque i cellulari presi dopo l’omicidio. L’obiettivo è quello di ricostruire i contatti telefonici prima e dopo l’omicidio, intercorsi tra gli amici di Luca e Anastasia. I testimoni presenti sul luogo in cui è avvenuto l’omicidio saranno ascoltati la prossima settimana.

I funerali di Luca

La procura, nel frattempo, ha dato via libera alle esequie di Luca, poiché il pm ha disposto il nulla osta alla restituzione della salma alla famiglia che nella conferenza stampa di ieri ha dichiarato: “Forse Luca si fidava troppo”.

Ilaria Paoletti