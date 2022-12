Roma, 6 dic – Un video può fare una prova, a volte schiacciante. E dei video che provano i contatti tra la Open Arms e scafisti vi avevamo già parlato tre giorni fa su questo giornale. Nel procedimento contro l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, come scrive Valerio Benedetti “sono stati difatti acquisiti agli atti diversi documenti che gettano una fosca luce sulla Ong spagnola e i suoi possibili legami con i trafficanti di esseri umani. L’informativa è stata redatta dalla centrale operativa dell’Alto comando a Roma e contiene due audio, 27 video e 16 foto scattate il 1° agosto 2019 dal sottomarino Venuti della Marina militare italiana”. Adesso è saltato fuori pure uno di questi video, con le immagini andate in onda ieri sera a Quarta Repubblica, programma condotto da Nicola Porro su Rete 4.

Open Arms in contattato con scafisti? Il video registrato dal sommergibile

Nel video registrato dal sommergibile Venuti si vede benissimo spuntare, accanto alla Open Arms, due gommoni e un barchino blu.

Nove procure hanno completamente ignorato l’informativa del sommergibile dove si parlava di un improvviso e ingiustificato cambio di rotta e velocità della nave della #ONG spagnola @openarms_fund che poi intercetterà un barcone di #migranti. @rubnpulido #Salvini pic.twitter.com/D6rgwMz0So — Francesca Totolo (@fratotolo2) December 6, 2022

“Open Arms è in navigazione verso le coste libiche a 5,2 nodi. Alle 8.15 esegue un cambio di rotta e aumenta la velocità fino a 11,2 nodi. Alle 12 viene intercettata una comunicazione: ‘un dialogo tra un soggetto parlante (non identificato) riconducibile a persona probabilmente a bordo della Ong ed un secondo soggetto (anch’esso non identificato)’. Per la comunicazione viene utilizzato un canale commerciale a corto raggio”, riporta il servizio di Quarta Repubblica. Dopodiché i militari avrebbero accertato “la presenza in quella zona marittima di una piccola imbarcazione in legno con lo scafo di colore blu in avvicinamento alla Ong”. Di qui la domanda di Quarta Repubblica: “È possibile che la nave della Ong fosse in contatto con qualcuno a bordo dell’imbarcazione carica di migranti?”.

