Roma, 26 giu — Maschi italiani da reprimere e riprogrammare, immigrati liberi di considerare le donne alla stregua di un quarto di macelleria di cui disporre a proprio piacimento: l’ennesima conferma di questa allarmante, odiosa tendenza ci arriva da Padova, dove un giovane tunisino di 20 anni è finito in carcere perché fortemente indiziato di avere compiuto 5 atti di violenza sessuale in pochi mesi. Gli episodi si sono verificati tutti nella zona della stazione dei treni cittadina.

Tunisino arrestato, avrebbe violentato 5 giovani

A far scattare le indagini è stata la segnalazione anonima di una delle vittime, alla quale si sono presto aggiunte altre denunce dello stesso tipo, tra cui quella di una ragazzina di 17 anni. Il tunisino era già stato raggiunto da un provvedimento del questore che gli vietava l’accesso alla zona della stazione, sistematicamente violato dallo straniero.

Tra le varie accuse nei confronti del tunisino spicca quella che riguarda una violenza di gruppo consumata i primi giorni di maggio. La vittima sarebbe una giovane che stava attendendo un autobus. In quell’occasione l’arrestato e un suo complice (che non risulta identificato) avevano attirato con l’inganno la ragazza in un luogo isolato e l’aveva circondata, costringendola a subire palpeggiamenti e altri atti sessuali.

Un’amichevole trappola

L’immigrato era solito fingersi amichevole con le potenziali vittime per conquistare la loro fiducia, offrendo loro da bere. Dopo averle attirate nella sua trappola procedeva con le violenze, in alcuni casi seguendole fino alla porta di casa. Più di una volta il tunisino era riuscito a sfuggire all’arresto dichiarandosi minorenne alle forze dell’ordine che lo stavano identificando, fatto smentito dalla radiografia ossea disposta dalla questura. Per il 20enne si sono dunque aperte le porte del carcere.

Cristina Gauri