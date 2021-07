Roma 16 lug — La sta pubblicizzando come «la prima palestra per sole donne in Italia», ma sappiamo che non è esattamente così. Le strutture fitness dedicate esclusivamente alla popolazione femminile fanno capolino, da anni, in parecchie città italiane.

Matteo Zorzato, ex atleta professionista di cultura fisica e vecchia volpe dell’imprenditoria veneta — sua è la startup di consegna a domicilio di frutta e verdura Ortago, nel solco del recente feticcio radical chic del chilometro zero — ha imparato la lezione del capitalismo in salsa arcobaleno e l’ha applicato alle istanze femministe. Ecco quindi che arriva la palestra per donne «con l’obiettivo di combattere il body shaming». Vietato l’ingresso agli uomini, per una clientela femminile rigorosamente dai 35 anni in su. Seguite da personale formato solo da donne.

