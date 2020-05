Bergamo, 6 mag – Papa Francesco ha chiamato un ragazzo di Caravaggio affetto da autismo che gli aveva inviato una toccante lettera. A parlare con il Pontefice, per la maggior parte del tempo, è stata la madre del ragazzo, visibilmente emozionata. Poi il Papa ha fatto una battuta che a risentirla pare un po’ … inopportuna.

Andrea al telefono col Papa

Il ragazzo si chiama Andrea e, secondo quanto racconta la stessa madre del ragazzo al Pontefice, ha una “mania” per la religione: non si perde mai la messa del Papa e si è fatto addirittura cucire le vesti. Il Papa nella telefonata comunica ad Andrea di aver provveduto ad inviargli una delle sue papaline. La mamma di Andrea descrive a Papa Francesco la propria famiglia, in un colloquio molto informale, e tra una battuta e l’altra, quando è l’ora di concludere il Papa fa un motto di spirito un po’ … dubbio.

“Lei è un santo!” “Ci rivedremo all’inferno!”

“Grazie, noi preghiamo sicuramente per lei ma… lei non ha bisogno, lei è già un santo” si congeda la mamma di Andrea. E il Pontefice risponde, con modestia: “Forse ci rivedremo nell’inferno!”, come a dire, andiamoci piano con gli attestati di santità, che ancora non è detta l’ultima. La mamma di Andrea rimane un po’ stupita: “Guardi, penso proprio per lei no, per noi si magari. In questo periodo siamo tutti un po’ adirati”. Nulla quaestio su teorie teologiche che il Papa sicuramente conosce a menadito, per il galateo evitare di proferire la parola “inferno” nel corso di una telefonata con un devoto ragazzo autistico la prossima volta sarà meglio. Quando si dice “scherzi da prete” …

Ilaria Paoletti