Roma, 4 apr – Papa Bergoglio parla dei vaccini ed esorta la Comunità internazionale a superare i ritardi nella distribuzione: “Cristo risorto è speranza per quanti soffrono ancora a causa della pandemia, per i malati e per chi ha perso una persona cara. Il Signore dia loro conforto e sostenga le fatiche di medici e infermieri. Tutti, soprattutto le persone più fragili, hanno bisogno di assistenza e hanno diritto di avere accesso alle cure necessarie. I vaccini costituiscono uno strumento essenziale per questa lotta”.

Papa Bergoglio e il monito sui vaccini

Papa Bergoglio sui vaccini rivolge quindi un monito alla Comunità internazionale: “Nello spirito di un ‘internazionalismo dei vaccini’, esorto pertanto l’intera Comunità internazionale a un impegno condiviso per superare i ritardi nella loro distribuzione e favorirne la condivisione, specialmente con i Paesi più poveri”.

Vaccini e crisi sociale

“La pandemia è ancora in pieno corso; la crisi sociale ed economica è molto pesante, specialmente per i più poveri; malgrado questo ed è scandaloso non cessano i conflitti armati e si rafforzano gli arsenali militari”, denuncia ancora il Bergoglio. “Il Crocifisso Risorto – dice Bergoglio- è conforto per quanti hanno perso il lavoro o attraversano gravi difficoltà economiche e sono privi di adeguate tutele sociali. Il Signore ispiri l’agire delle autorità pubbliche perché a tutti, specialmente alle famiglie più bisognose, siano offerti gli aiuti necessari a un adeguato sostentamento”.

Ilaria Paoletti