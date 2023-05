Roma, 15 mag — Si è temuta la tragedia a Stradella, in provincia di Pavia; un cittadino rumeno di 40 anni, in procinto di essere arrestato, ha cercato di tenere lontani i carabinieri afferrando la figlia di un anno e minacciando di gettarla dalla finestra della propria abitazione. Lo riporta il Corriere.

Rumeno ubriaco minaccia di gettare la bambina dalla finestra

La furia dell’uomo è esplosa sabato sera, dopo l’ennesima bevuta. L’immigrato, che ha precedenti per lesioni e maltrattamenti in famiglia, si era scagliato con violenza contro la moglie e le figlie più grandi, di 12 e 14 anni. La donna, per sfuggire alla furia del marito, era scesa in strada con le due ragazzine, mentre lui era rimasto in casa con l’ultima nata. Nel frattempo un vicino di casa, spaventato dalle urla, aveva allertato i militari dell’Arma della compagnia di Stradella. Arrivati i carabinieri sul posto, il rumeno si è affacciato dal terzo piano tenendo in braccio la piccola e minacciando di gettarla nel vuoto.