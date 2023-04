Roma, 29 apr — Svegliarsi la mattina e ritrovarsi un marocchino che dorme beatamente in salotto. Una storia che ha dell’incredibile arriva da Umbertide, centro umbro in provincia di Perugia; qui il 24 di aprile un anziano signore che vive in casa da solo si è trovato, con suo sgomento ed enorme paura, uno straniero, che introdottosi nella sua abitazione aveva ben pensato di mettersi a dormire sul divano.

Anziano si ritrova un marocchino che dorme sul divano

Terrorizzato, il proprietario di casa si è immediatamente recato presso i Carabinieri della locale stazione per raccontare quanto avvenuto e farli intervenire. I militari sono quindi accorsi prontamente presso la casa dell’anziano. Una volta sul posto hanno potuto verificare la fondatezza di quanto denunciato. Lo straniero, nel frattempo, era fuggito a piedi, poiché l’anziano proprietario di casa, nel vederlo, aveva urlato di paura, svegliandolo. I militari lo hanno trovato a breve distante dall’abitazione del pensionato. Hanno quindi proceduto a identificare lo straniero, risultato essere un cittadino marocchino di quarantasei anni.

Fermato e denunciato

Per penetrare nella casa, lo straniero aveva rotto una porta-finestra ubicata al piano terra, introducendosi nell’abitazione. Approfittando del sonno del padrone di casa si era adagiato sul divano per dormire. Per i carabinieri non è stato difficile individuare l’autore dell’infrazione; è bastato visionare le immagini delle videocamere di sicurezza disseminate per la strada. Mediante i filmati hanno scorto la fisionomia dello straniero che si è prima allontanato a piedi e poi è salito a bordo di una autovettura, cercando di far perdere le proprie tracce. Il marocchino quarantaseienne è risultato essere residente a Tuoro sul Trasimeno ed è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia, per violazione di domicilio e danneggiamento.

Cercando di ipotizzare le motivazioni, non si esclude che l’uomo fosse sotto l’effetto di sostanze alcoliche, e che a causa del proprio stato di ebbrezza non fosse riuscito a tornare alla propria abitazione. Per trovare riparo per la notte, aveva pensato fosse una buona idea introdursi con la forza nella casa dell’anziano.

Cristina Gauri