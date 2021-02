E’ andata invece meglio, da subito, agli Usa. Furono infatti i primi ad ottenere una corsia preferenziale sul prezzo delle dosi (circa 16 euro) già nel mese di luglio 2020, «con un ordine di 100 milioni di dosi per un totale di 1,95 miliardi di dollari», fanno sapere i quotidiani tedeschi.

Una pioggia di soldi su BioNTech

Non fu solo il costo esorbitante del vaccino a sollevare le polemiche intorno al consorzio Pfizer-BioNTech: al centro delle critiche vi fu anche l’affermazione secondo cui lo sviluppo del vaccino fosse «completamente autofinanziato». Una dichiarazione che non poteva certo valere per l’azienda tedesca BioNTech. Su di essa erano piovuti, sia dalla Germania che dall’Ue, una pioggia di milioni di euro per costituire la società e compiere le ricerche sui vaccini. Una fatto, questo, confermato dal ministero federale dell’Istruzione e della ricerca tedesco, che su richiesta dei tre quotidiani tedeschi ha comunicato di aver «sostenuto in modo significativo la fase di fondazione di Biontech e sostenuto finanziariamente e strutturalmente i primi anni cruciali dello spin-off».

Dal 2012 al 2017 BioNTech aveva ricevuto fondi come vincitore di un bando, finanziato dal ministero della Ricerca, da 12,9 milioni di euro. Dalla società arriva inoltre la conferma di aver «ricevuto circa 50 milioni di euro di finanziamenti dall’iniziativa tedesca e dai programmi dell’Ue nei primi anni dopo la sua fondazione». Per poi arrivare all’estate del 2020, periodo in cui l’azienda ha ricevuto altri 375 milioni di euro dal ministero federale della Ricerca specificamente per lo studio e lo sviluppo del vaccino MRna.

Cristina Gauri