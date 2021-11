Secondo quanto riportato da il Piacenza, l’egiziano era già noto alle forze dell’ordine. L’ultimo episodio prima dell’exploit di domenica notte risale al 27 ottobre, quando le forze dell’ordine lo avevano arrestato in via Manzoni alla Farnesiana: in quell’occasione aveva aggredito alcuni agenti e vandalizzato senza alcun motivo una fila di auto in sosta. L’immigrato, come detto, era destinatario di un decreto di espulsione, arrivato dopo alcuni vani tentativi di richiesta del permesso di soggiorno. Nel frattempo, con il cedolino della richiesta era riuscito a trovare un lavoro a tempo determinato alla logistica di una ditta di spedizioni.

L’aggressione inneggiando ad Allah