Parma, 4 apr – La toppa peggiore del buco. Dopo aver scatenato le sacrosante ire dei cittadini e degli utenti online per aver pubblicato un bando con cui a Parma si può accedere ai bonus spesa solo se ci si dichiara antifascisti, il sindaco Federico Pizzarotti dice che la pubblicazione è stata un errore e che chi ha fatto presente la vergognosa e inaccettabile discriminazione diffonde fake news, a partire dal Primato Nazionale. La nostra colpa – secondo Pizzarotti – avendo denunciato la pubblicazione di un bando assolutamente delirante sarebbe quella di aver detto la verità, ossia il contrario esatto delle “bufale” di cui parla il primo cittadino di Parma. Insomma, il sindaco interviene, e non è che si scusa per il presunto errore che in ogni caso dal punto di vista politico – data la situazione di emergenza nazionale per il coronavirus – è imperdonabile, gravissimo, ma rilancia, andando all’attacco del nostro giornale. Come se il reale problema fosse quello che scriviamo noi e non che il Comune di Parma avesse giocato con l’ansia dei cittadini (oltre che con la fame dei più bisognosi).

Le precisazioni del sindaco su Facebook

“In merito ai BONUS SPESA, è stato ERRONEAMENTE inserito parte di un regolamento che vale per la richiesta di sale civiche, patrocini e contributi per attività ed eventi. In questa parte c’è scritto che se professi xenofobia, razzismo e nazismo non puoi beneficiare di sale civiche, contributi o patrocini dal Comune di Parma. Da noi è così e rimarrà così. Ma NON vale per i bonus spesa, si correggerà l’errore, grazie a chi lo ha fatto notare con gentilezza”, scrive il primo cittadino parmigiano sulla sua pagina di Facebook. E fin qua, sembrerebbe che Pizzarotti, dopo la nostra segnalazione, abbia come dire abbozzato dando disposizioni per correggere il bando. Invece, l’ex grillino fa molto di più, afferma che “NON sarebbe stato comunque vero che i bonus spesa vengono negati a chi non si affermi antifascista: il Primato Nazionale e la signora Meloni (la leader di FdI lo ha attaccato con un video su Facebook, ndr) sono notori dispensatori di bufale”. Questo passaggio non è chiaro, in verità. Perché “non sarebbe stato comunque vero” anche se per errore era stata pubblicata la parte relativa all’obbligo di dichiararsi antifascista? Pizzarotti ci sta dicendo forse che avrebbe magnanimamente fatto un eccezione, vista la gravità della situazione? La verità è un’altra: soltanto una volta corretto il testo in questione, sarà vero che tutti i cittadini di Parma, senza discriminazioni, avranno accesso ai bonus spesa.

“Federico II di Svezia”… da quale pulpito, sindaco

La supponenza di Pizzarotti che difetta di umiltà anche nel caso di una questione così delicata non è sfuggita agli utenti di Facebook, che dopo aver condannato il bando discriminatorio oggi commentano, anche con sarcasmo, la precisazione del sindaco. Certo, in conclusione fa sorridere l’idea che Pizzarotti, lo stesso che tempo fa ha solennemente inaugurato una targa dedicata a “Federico II di Svezia”, oggi definisca il nostro giornale “dispensatore di bufale”. Non fa per niente ridere, invece, che un sindaco discrimini per decreto comunale i cittadini, decidendo chi abbia accesso a determinati servizi e chi no sulla base dell’interpretazione delle leggi e della Costituzione. Sì, perché – al netto del trito e ritrito antifascismo pizzarottiano – il Comune di Parma nega qualcosa a qualcuno in virtù del fatto che quel qualcuno possa essere giudicato xenofobo o sessista. Ecco, su questo ultimo punto sappiamo bene che i confini sono talmente labili da fare del regolamento comunale – questo sì – un pericoloso strumento di discriminazione.

Adolfo Spezzaferro