Arezzo, 12 ott – E’ arrivato il primo titolo italiano per Valentina Petrillo, nata come Fabrizio Petrillo e nota a tutti per essere il primo atleta transgender italiano a gareggiare nella categoria donne. Petrillo si è aggiudicata i 200 femminili ai Campionati Italiani Master di Arezzo, battendo due star (femmine biologiche) della categoria, vale a dire Cristina Sanulli e Denise Neumann, che fino ad ora si erano sempre spartite i primi due posti sul podio. L’atleta ha vinto correndo in 26.96 con -1,3 di vento, superando quindi il 27.05 della Sanulli e il 27.19 della Neumann.

Superiorità fisica

Si comincia quindi: così come accade all’estero anche l’Italia ora ha il suo bravo atleta transgender biologicamente maschio che partecipa a competizioni fino ad ora riservate alle donne. E le vince tutte per manifesta superiorità fisica, vanificando anni di sforzi delle concorrenti che si trovano a dover gareggiare contro un avversario dalla forza soverchiante.

11 titoli (da uomo)

Come «Fabrizio», l’atleta ha guadagnato ben 11 titoli italiani. Già come uomo, quindi, lo sportivo eccelleva nella corsa. Ma Petrillo, che ancora non si è sottoposta all’operazione di cambio sesso, nega di essere fisicamente avvantaggiata: dice di aver iniziato il trattamento ormonale a gennaio del 2019 e, rientrando nei parametri dell’eleggibilità per atleti trans «da maschio a femmina» in vigore nel regolamento della World Athletics potrà gareggiare: in 12 mesi continuativi una concentrazione certificata di testosterone inferiore a 5nmol/L. Nessun vantaggio, quindi: «Ho perso il conto di quante volte me lo sono sentita rinfacciare. Peccato che, fino al 2018, di titoli italiani Fispes ne avessi già collezionati undici», si lamenta. Sì, ma gareggiando come uomo. E ora?

La struttura fisica cambia (ma rimane superiore a quella di una femmina biologica)

«Sportivamente parlando, gli effetti collaterali della terapia ormonale sono incontrovertibili: otto decimi persi nei 100 m, oltre un secondo e mezzo nei 200 metri, dodici secondi nei 400 metri, per non parlare della contrazione della massa muscolare». Con la terapia ormonale la struttura fisica cambia e le prestazioni diminuiscono: «Il primo mese sono ingrassata dieci chili, per 90 giorni non sono riuscita a correre, mi faceva male tutto. La mia mente andava veloce, il mio corpo no. Sono stati mesi distruttivi», insiste.

Diminuiscono, certo: ma la struttura muscolare assicura comunque prestazioni atletiche maggiori rispetto a donne biologicamente tali. Del resto basta guardare le foto di Petrillo per rendersi conto che la sua massa muscolare è notevolmente sovradimensionata rispetto alla media delle sue avversarie femmine.

Precedenti da tutto il mondo

E non lo sostiene chi vi scrive sulla base di chissà quali pregiudizi, ma i risultati delle atlete transgender di oltreoceano quando gareggiano contro le donne. Volete degli esempi? La sollevatrice di pesi neozelandese Laurel Hubbard che da due anni fa incetta di medaglie d’oro gareggiando nella categoria donne; l’atleta di mma Fallon Fox capace di mettere ko le avversarie in 39 secondi, e che ha regalato all’atleta Tamikka Brents una commozione cerebrale, una frattura ossea orbitale e sette punti alla testa nel 1 ° round di un incontro; Mary Gregory, powerlifter, che ha battuto 4 record mondiali nella categoria femminile. O il corridore Caster Semenya. Del resto è stata proprio la scienziata ed atleta transgender Joanna Harper a rilasciare una intervista ad Abc nella quale spiegava che sì, i livelli di testosterone nelle donne trans saranno anche bassi, ma «le donne trans avranno ancora dei vantaggi dopo? Certo. Tutta la massa muscolare e la forza non andranno via».

«Non sono una persona né sleale né scorretta, inseguo un sogno e la felicità. Mi sento donna a prescindere da quello che ho tra le gambe». Non sappiamo se Petrillo gareggi con le donne per avere «la vita facile», questo è un problema che riguarda la coscienza individuale. Ma alla leggenda delle «prestazioni diminuite» e alla competizione ad armi pari, ci dispiace ma vi crediamo poco.

Cristina Gauri