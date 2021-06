Roma, 21 giu – Cinquanta milioni di euro: a tanto ammonta il bottino (scoperto finora dalla Guardia di finanza) dei furbetti del reddito di cittadinanza. L’anno scorso i controlli della Gdf per scovare chi ha indebitamente percepito il sussidio fortemente voluto dal M5S, anche grazie al contributo dell’Inps, hanno permesso di intercettare oltre 50 milioni di euro “scroccati” allo Stato. E circa 13 milioni di euro di contributi richiesti e non ancora riscossi. Sono ben 5.868 le persone denunciate per le ipotesi di reato previste, tra false dichiarazioni e omissioni.

Furbetti del reddito di cittadinanza: anche mafiosi e evasori totali. Il rapporto della Guardia di finanza

Se andiamo a vedere nel dettaglio, scopriamo che tra i furbetti figurano soggetti intestatari di ville e auto di lusso, evasori totali, persone dedite a traffici illeciti. Ancora, mafiosi ed esponenti della criminalità organizzata, galeotti condannati in via definitiva e soggetti ai domiciliari. E’ quello che emerge dal bilancio operativo 2020 della Guardia di finanza, diffuso in occasione del 247esimo anniversario della fondazione. La cronaca recente è piena di episodi di furbetti del Rdc scoperti a frodare lo Stato. E non sembra ci siano strumenti efficaci e controlli tali da poter evitare questa continua ruberia.

Spesa previdenziale e assistenziale: “scroccati” 93 milioni di euro

Sul fronte della spesa previdenziale e assistenziale, sono stati eseguiti in totale 23.282 controlli, che hanno permesso di scoprire l’indebita corresponsione del sussidio o le richieste di prestazioni non spettanti per circa 93 milioni di euro. Per la sola spesa previdenziale (assegni sociali, pensioni di guerra, invalidità civile e altre) sono state accertate frodi per oltre 28 milioni di euro. Ancora, nell’ambito del piano operativo per la tutela della regolarità della spesa sanitaria, i reparti hanno portato a termine 311 interventi, segnalando alle procure 225 persone, di cui 23 arrestate. Le frodi scoperte hanno raggiunto l’ammontare di quasi 117 milioni di euro, con sequestri, a carico dei responsabili, di valori e disponibilità per quasi 12 milioni di euro.

I danni erariali nella sanità

In relazione alla spesa sanitaria, è significativo il dato riferito all’ammontare dei danni erariali accertati (258,5 milioni di euro). “A testimonianza di come il settore sia interessato da condotte oggetto di valutazioni tanto delle autorità giudiziarie penali quanto di quelle contabili”, si legge nel rapporto

Evasione fiscale, scoperti 3.546 evasori totali

Capitolo evasione fiscale. Nel 2020 la Gdf ha scoperto 3.546 evasori totali, esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti all’amministrazione finanziaria. Molti dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico. Nonché 19.209 lavoratori in “nero” o irregolari.

Il valore dei beni sequestrati per reati in materia di imposte dirette e Iva è di 800 milioni di euro, mentre le proposte di sequestro tuttora al vaglio dell’autorità giudiziaria ammontano a ben 4,4 miliardi di euro. Sono state eseguite 9.833 indagini di polizia giudiziaria, che hanno portato alla denuncia di 10.264 persone, di cui 308 arrestate, per aver commesso 7.303 reati fiscali.

Appalti: irregolarità per oltre 5 miliardi

Scoperte irregolarità negli appalti pari a oltre 5 miliardi di euro. Di cui circa 632 milioni di euro sono appalti riferiti alla spesa sanitaria, si legge nel rapporto. Le persone denunciate per reati in materia di appalti, corruzione e altri delitti contro la pubblica amministrazione sono state 3.525, di cui 405 arrestate. Di “importanza strategica” la collaborazione con l’Anac, l’Anticorruzione. In totale sono stati eseguiti provvedimenti di sequestro per un importo di quasi 284 milioni di euro. Scoperte poi frodi ai danni del bilancio nazionale e della Ue per oltre 273 milioni di euro. Sarebbero invece pari a circa 211 milioni le frodi nel settore della spesa previdenziale, assistenziale e sanitaria, con 9.169 persone denunciate.

Covid, i reati di frode connessi al business della pandemia

In conclusione, segnaliamo la voce Covid. Nell’anno della pandemia, infatti, i finanzieri hanno denunciato 1.347 persone per i reati di frode in commercio, vendita di prodotti con segni mendaci, truffa, falso e ricettazione. Ancora constatato sanzioni amministrative in 310 casi e sequestrato circa 71,7 milioni di mascherine e dispositivi di protezione individuale. Nonché circa un milione di confezioni e 160mila litri di igienizzanti (venduti come disinfettanti). Sono 238 le persone denunciate per il reato di manovre speculative su merci e oltre 3,2 milioni di beni sequestrati, alcuni dei quali commercializzati al pubblico con ricarichi sino al 6.000% rispetto al prezzo di acquisto. Il business dello stato di emergenza sanitaria (ad libitum), insomma. Come se non bastasse il reddito di cittadinanza regalato senza controlli.

Adolfo Spezzaferro