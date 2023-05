Roma, 26 mag – Non gli sono andate giù le frecciatine da parte di Fedez e Rocco Siffredi risponde per le rime al rapper milanese, dandogli del “sinistroide arricchito”. Oggetto del contendere una mancata ospitata del pornodivo più amato d’Italia al podcast del maritino di Chiara Ferragni.

Il motivo della lite tra Rocco Siffredi e Fedez

Togliendosi qualche sassolino dalla scarpa e spiegando al proprio pubblico il perché alcuni personaggi non abbiano partecipato a Muschio selvaggio – il podcast condotto da Fedez insieme, almeno fino a qualche tempo fa, allo youtuber Luis Sal – il rapper ha attaccato nientemeno che Rocco Siffredi. Quest’ultimo avrebbe chiesto per presenziare allo show un rimborso spese per pagarsi il volo dall’Ungheria, dove abita, ricevendo però il secco rifiuto di Fedez che pretendeva che il tutto fosse a costo zero e commentando così la faccenda: “Voleva gli sghei e a Muschio di sghei non ne diamo”. Ricostruzione confermata dallo stesso pornoattore, che però, intervistato telefonicamente da Mow magazine, rilancia parlando della pitoccheria del suo accusatore: “Ha bisogno di farsi pubblicità. Fedez ha detto la verità: lui si fa ospitare dappertutto gratis, ma a me chiedeva che mi pagassi pure l’aeroplano… ma se ne vada… dove dico io!”.

“È solo un sinistroide arricchito”

Il Rocco nazionale rincara la dose e descrive Fedez come una sorta di scroccone, citando il caso di una persona vicina a sé: “Lui, ovunque si trova, vuole l’ospitalità e ville da 100mila euro al mese… ma gratis. Lo so perché una era la villa di un mio amico. E gratis solo perché si chiama Fedez. Invece, se ti chiama lui, ti devi pagare anche l’aereo e l’hotel?”. Insomma, una doppia morale e una plateale ipocrisia. Ma il pornodivo non si ferma qui e colpisce duro, mettendo alla berlina anche le pretese politiche – se così si possono definire – del rapper: “Ma, qualche anno fa, lui non prendeva in giro i ‘comunisti col Rolex’? Adesso invece è lui che fa la figura del sinistroide arricchito, che va a sbafo ovunque. Ma quando c’è da cacciare un euro…”.

Michele Iozzino