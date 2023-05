Roma, 26 mag – Roger Waters, ex bassista e cantante dei Pink Floyd, è stato indagato per istigazione all’odio in seguito all’utilizzo, durante uno dei suoi ultimi concerti il 17 maggio sul palco della Mercedes-Benz Arena di Berlino, di una presunta divisa da ufficiale delle SScome costume di scena per la propria performance musicale. La polizia tedesca ha specificato la possibilità di reato di apologia del nazismo: “Stiamo indagando su sospetti di istigazione all’odio perché gli abiti indossati sul palco potrebbero glorificare o giustificare il regime nazionalsocialista e disturbare la quiete pubblica. Una volta concluso il procedimento, lo invieremo al pubblico ministero per una valutazione legale finale “.

Waters sul palco vestito da ufficiale delle SS

Alcune immagini raffiguranti Roger Waters, con indosso un lungo cappotto nero e bracciali rossi, erano state pubblicate sui social network scatenando l’ira dei media tedeschi e soprattutto israeliani, i quali, già da diverso tempo, tengono la rock star inglese sotto tiro per alcune sue posizioni contro lo Stato di Israele. Durante lo stresso concerto del 17 maggio a Berlino, sono apparse su uno schermo iscrizioni in lettere rosse con i nomi di Anne Frank e Shireen Abu Akleh, la giornalista palestinese naturalizzata statunitense di Al Jazeera, uccisa durante un raid israeliano nel maggio dello scorso anno.

La Rock Star non è nuova a uscite eclatanti

Waters non è nuovo a pesanti prese di posizione anti-Israele e radicalmente a favore della lotta del popolo palestinese: fece scalpore il volo di un gigantesco maiale gonfiabile con tanto di stella di David durante un suo concerto in Belgio. Il ministero degli Esteri israeliano ha criticato Waters per aver “insudiciato la memoria di Anne Frank e dei sei milioni di ebrei assassinati durante l’Olocausto“. “Waters vuole paragonare Israele ai nazisti”. È “uno dei più grandi critici degli ebrei del nostro tempo“, ha twittato l’ambasciatore israeliano all’ONU Danny Danon. Ad aggravare la posizione del musicista è anche la sua posizione fortemente filorussa sul conflitto in Ucraina. Nel mentre il tribunale amministrativo tedesco ha annullato la decisione delle autorità di Francoforte di annullare il prossimo concerto dell’artista.

Andrea Grieco