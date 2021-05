Milano, 26 mag — Sono 12 gli arresti eseguiti dalla squadra di polizia giudiziaria della Polfer di Rogoredo (Milano): si tratta di pusher e grossisti marocchini del «Boschetto», una delle piazze di spaccio più trafficate del Nord Italia. In manette sono finiti 11 nordafricani — due del clan dei Mansouri — e un’italiana, Ambra C., 33 anni, incensurata. Tossicodipendente, la donna faceva da autista agli spacciatori. «Quando non mi dà i soldi, due grammi e mezzo di nera me li dà. E io preferisco», era solita dire.

Cosa spacciano i pusher di Rogoredo?

La «nera», l’eroina venduta ha come principio attivo «di gran lunga prevalente» il 6-MAM. E’ un «metabolita attivo dell’eroina che dal 2012 è stato autonomamente inserito nella Tabella 1 allegata al dpr 309/90 ( quella costantemente aggiornata dal Ministero della Salute con l’elenco delle sostanze psicotrope in circolazione, ndr ) perché, in ragione della sua natura, viene assorbito più rapidamente e con effetti ancora più violenti di quelli dell’eroina».

Oltre 100 fogli di via emessi

«Sono stati fatti grandi interventi, ma la soluzione è ancora lontana. L’area continua a richiamare tantissimi consumatori», spiegano al Corriere l’aggiunto Laura Pedio e il pm Leonardo Lesti che hanno coordinato l’indagine. Rogoredo «suscita tuttora un grandissimo allarme sociale». Eccola, la «buona immigrazione», i frutti del «restiamo umani» e dei «porti aperti». Sono oltre 100 i fogli di via emessi dalla questura negli ultimi mesi. Quanti verranno rispettati? Sei pusher travolti in due anni