Roma, 9 lug – Attraversare sulle strisce pedonali, per poi dirigersi serenamente verso il cortile dell’ospedale, come pedoni rispettosi del codice della strada e della sicurezza urbana. E’ l’incredibile scena ripresa a Roma, un video girato da un residente dalla finestra di casa. “Carino, una famigliola di cinghiali che va in ospedale, guarda quanti sono”, commenta ironicamente chi riprende la scena.

Roma, 12 cinghiali attraversano la strada sulle strisce pedonali… per andare in ospedale

Dalla Raggi a Gualtieri, nella Capitale la discontinuità proprio non si percepisce: i cinghiali restano, anzi “evolvono” in probi cittadini a passeggio. Gli ungulati in questione si stavano recando, per l’esattezza, nel cortile dell’ospedale Idi (Istituto dermopatico dell’Immacolata di via dei Monti di Creta). Il video dei cinghiali sulle strisce pedonali è stato pubblicato su Twitter da Selvaggia Lucarelli.

