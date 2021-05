Roma, dai lavori della ciclabile spuntano mura romane (Video esclusivo)

Roma, 21 mag – Le tanto discusse piste ciclabili di Roma a qualcosa sono servite: ad esempio, dai lavori della ciclabile di Monte Mario sono venuti alla luce i resti di quella che sembrerebbe essere una villa romana.

Roma, la ciclabile e le mura romane

Ci troviamo nei pressi della pista ciclabile di Monte Mario, una delle moltissime volute dall’amministrazione di Virginia Raggi e tutt’ora in via di realizzazione. Il cantiere, che è ovviamente attaccato alla strada dove ogni giorno passano migliaia di romani (compresi quelli che in questi giorni si stanno recando presso il polo vaccinale di Santa Maria della Pietà) non ha mancato di suscitare la curiosità dei passanti quando a poco a poco hanno visto emergere delle mura inequivocabilmente antiche.

Opere murarie di epoca romana

Il video che ci è arrivato da un cittadino mostra senza ombra di dubbio opere murarie di epoca romana (difficile stabilire quale), probabilmente mura perimetrali di un edificio termale che – l’archeologia ce lo ha confermato più volte – spesso corrisponde ad una costruzione più ampia. La zona già da tempi remoti era costellata di ville di famiglie patrizie che non potevano non avere all’interno anche le terme.

I lavori andranno avanti

Se questa scoperta dovesse essere confermata anche dalla Soprintendenza ai Beni culturali, ci auguriamo che i lavori per la ciclabile di Monte Mario si interrompano per approfondire gli scavi e che un ritrovamento così prezioso non venga ignorato o peggio ricoperto per soddisfare le esigenze dei ciclisti romani che sembrano stare così a cuore a Virginia Raggi.

Ilaria Paoletti