Roma, 27 mag – Chi non vorrebbe trovarsi davanti un bel topo che assaggia il cibo mentre compriamo un etto di prosciutto? A Roma si può! Parlavamo di come la malagestione della Capitale sia ormai arrivata ai livelli di piaghe bibliche e, sebbene il simpatico roditore non possa dirsi conseguenza della gestione Raggi, di certo non aiuta.

A Roma anche il topo fa la spesa

Il video che ritrae un grosso topo che banchetta da vero intenditore dietro la vetrina del banco gastronomia di un supermercato del Trionfale è diventato in poco tempo virale sui social. Ha atto così “successo” il video del ratto godereccio che anche i Nas se ne sono accorti e stamattina si sono recati presso l’esercizio commerciale del Trionfale con il personale della Asl Roma 1.

Sequestrato il supermercato

E’ stato disposto il sequestro penale della struttura, in base all’articolo 283/62 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e le derrate alimentari sono state sequestrate assieme al locale. Chiuso il supermercato i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione stanno proseguendo le indagini per capire come sia arrivato lì il “simpatico” roditore. Forse è uscito da qualche voragine …

Ilaria Paoletti