Il Gip di Firenze Angelo Antonio Pezzuti ha deciso di archiviare il procedimento nei confronti di due anarchici arrestati a Grosseto il 18 febbraio 2017. I due avevano preparato un attacco contro “La Deceris”, sede locale di CasaPound che il movimento avrebbe inaugurato il giorno successivo, piazzando sul tetto Roma, 18 dic – Piazzare un paio di candelotti esplosivi su una sede “nemica” si può, lanciare qualche volantino dentro una scuola no.ha deciso diil 18 febbraio 2017. I due avevano preparato un attacco contro “La Deceris”,che il movimento avrebbe inaugurato il giorno successivo, piazzando sul tetto due candelotti esplosivi del peso di 27,5 grammi ciascuno.

Il Gip Pezzuti: clemente con gli anarchici, pugno duro con la destra

la volontà di colpire una controparte politica non rientra tra i motivi di discriminazione, né tra i fini terroristici”. Per questo a suo avviso “non sussistono gli estremi né oggettivi, né soggettivi, per configurare il delitto di attentato per fini di eversione o di terrorismo”. Lo stesso Gip Pezzuti che dà il colpo di spugna agli anarchici, è lo stesso che usa il pugno di ferro nei confronti di tre studenti incensurati. Ragazzi “colpevoli” di aver volantinato all’interno di un liceo fiorentino, lasciandoli agli arresti domiciliari. I dubbi sulla natura politica di tali decisioni (pannicelli caldi per gli anarchici e mazzate a “destra”) iniziano ad essere legittimi. Il Gip conferma la lettura dei fatti del Pm. “Pur essendo gli indagati appartenenti all’area anarchica, e pur essendo pacifico che tale area vede tra i propri bersagli privilegiati le associazioni di destra,”. Per questo a suo avviso “non sussistono gli estremi né oggettivi, né soggettivi, per configurare il delitto di attentato per fini di eversione o di terrorismo”.Ragazzi “colpevoli” di aver volantinato all’interno di un liceo fiorentino,. I dubbi sulla natura politica di tali decisioni (pannicelli caldi per gli anarchici e mazzate a “destra”) iniziano ad essere legittimi.

Ruspandini (FdI): “Tornano i tempi in cui ‘uccidere un fascista non è reato'”

Sulla vicenda è intervenuto il senatore di Fratelli d’Italia Massimo Ruspandini: “Trovo aberrante la decisione del GIP di Firenze secondo il quale colpire CasaPound non è terrorismo. Purtroppo sembra di essere ritornati ai tempi in cui uccidere un fascista non era considerato reato. Non so se ci siano i fascisti in CasaPound. Quel che so per certo è che il pregiudizio e l’odio antifascista non si è mai sopito, ma anzi si manifesta anche in giudici che dovrebbero essere super partes. Il filo rosso che lega anarchici e alcuni magistrati non può non destare forte preoccupazione. E di fatto mette in serio pericolo la nostra democrazia”.

Davide Romano