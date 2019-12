Vercelli, 24 dic – E’ polemica pre-natalizia a Vercelli. Protagonisti don Massimo, parroco della parrocchia di Santa Maria Maddalena, e il suo diacono Rocco; il don, come molti “preti rossi” anti-Salvini e pro-invasione non ha proprio resistito alla tentazione – e siamo sotto Natale! – di infilare politica e ideologia nell’editoriale di fine anno. Ma don Massimo è in buona compagnia mentre ingrossa le schiere di quei pastori che si preoccupano sempre meno delle anime dei fedeli e sempre più di indirizzarli verso una specifica scelta elettorale.

Parole in libertà

Sicché il prete non si è fatto scrupolo di paragonare il leader del Carroccio Matteo Salvini a S.E. Benito Mussolini: «Salvini, rompendo l’alleanza con Di Maio e i Cinquestelle, si è dato la zappa sui piedi. Aveva detto “datemi pieni poteri”, ricordandoci un’altra figura del nostro passato italiano che i pieni poteri se li era presi con gli stessi atteggiamenti populistici e di salvatore della patria. Ma quanti lutti, quanta sofferenza e quanta vergogna l’Italia avrebbe dovuto vivere…». Così scrive nel bollettino parrocchiale, nel quale vengono tracciati i principali fatti in Italia e nel mondo, da Trump ai problemi dell’Ilva. A parte l’iperbole e il paragone fuori controllo e fuori tempo massimo, ma non sarebbe il caso, forse, che il prete-sardina si occupasse di dottrina e spiritualità? «Salvini ha tentato il colpo sfiduciando il premier Conte, e ora, dall’opposizione, ripromette di rifarsi con le prossime votazioni. Io mi auguro che si possa contare sull’intelligenza e il buon senso degli italiani», prosegue a testa bassa.

La denuncia della Lega

Il caso è stato denunciato dal deputato leghista e sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani, che nel denunciare pubblicamente il fatto su Facebook, commenta: «Da uomo cattolico nutro molta fede e molto rispetto. Tuttavia non capisco alcuni preti che utilizzano ogni mezzo per fare dell’assurda politica».

Cristina Gauri