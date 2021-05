Roma, 17 mag – Il numero dei clandestini sbarcati in Italia ad aprile è il doppio di quelli arrivati rispetto allo stesso mese del 2020. Sono i numeri di Frontex sull’emergenza sbarchi. Il totale di immigrati irregolari che hanno attraversato illegalmente le frontiere Ue lungo la rotta del Mediterraneo centrale, che dal nord Africa conduce ovviamente alle coste italiane, dove sono sbarcati, in aprile è salito a 1.550, all’incirca raddoppiato rispetto all’aprile 2020.

Frontex: raddoppiato il numero di clandestini sbarcati in Italia

Nei primi quattro mesi del 2021 il totale dei clandestini arrivati sulle coste del nostro Paese è più che raddoppiato rispetto ai primi quattro mesi del 2020 (quando la prima ondata della pandemia aveva colpito l’Europa, in particolare in marzo e aprile), ammonta a ben 11.600. Gli immigrati che arrivano in Italia sono principalmente tunisini e ivoriani. In tutto, il numero degli attraversamenti illegali ai confini esterni dell’intera Ue nei primi quattro mesi del 2021 è stato di 36.100, circa un terzo più elevato rispetto allo stesso periodo del 2020, quando l’immigrazione irregolare si ridusse a causa della pandemia. In aprile, il numero degli attraversamenti illegali è stato di 7.800, un aumento di quasi quattro volte rispetto all’aprile 2020, quando avevano toccato il minimo storico.

Le navi Ong hanno ripreso a fare la spola

Come se non bastasse il meteo favorevole, poi, abbiamo le navi Ong che hanno ripreso a fare la spola e a riversare clandestini sulle nostre coste, a maggior ragione che il governo Draghi tiene tutti tappati in casa dalle 22 ma i porti spalancati. Solo la Sea-Eye 4, per fare un esempio, in queste ore è già arrivata a quota 330 clandestini a bordo. Chissà a quale porto chiederanno di attraccare…

Adolfo Spezzaferro