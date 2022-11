Roma, 30 nov – Si infittisce sempre di più il caso Soumahoro, in questi giorni la procura di Latina ha fatto emergere dei legami tra una delle cooperative gestite dalla suocera del parlamentare dell’Alleanza Sinistra-Verdi Marie Therese Mukamitsindo, nello specifico si tratta della cooperativa Karibù, con alcuni esponenti del Partito democratico del piccolo centro di Roccagorga in provincia di Latina, in particolare l’assessore ai Servizi sociali del comune era uno dei dipendenti.

Legami tra la famiglia Soumahoro e il Partito democratico

La cooperativa Karibù è considerata una delle “regine” nel settore dell’accoglienza, gestendo in modo incontrastato per oltre vent’anni migliaia di immigrati grazie alle numerose proroghe ricevute dalle amministrazioni comunali targate Pd. Il monopolio di Karibù nel territorio pontino è evidenziato anche dall’enorme quantità di fondi pubblici ricevuti in due decenni di attività pro-immigrati, con cifre che ammontano intorno ai cinque milioni di euro, per non parlare della gestione di quasi la metà dei centri d’accoglienza per immigrati nella provincia. Emblematico è il caso di Roccagorga, dove la coop della famiglia Soumahoro, con dipendente lo stesso assessore ai Servizi sociali del comune, aveva in gestione l’accoglienza degli immigrati, arrivando ad incassare anche più di 500mila euro all’anno per tre anni dal Ministero.

I lati oscuri del business dell’accoglienza

La gestione oscura delle cooperative gestite dalla moglie e dalla suocera di Aboubakar Soumahoro, la quale è indagata per malversazione, truffa aggravata e false fatturazioni, mostra ora alcuni suoi lati nascosti. Il forte legame tra l’ente e l’amministrazione del Partito democratico nei vari comuni della provincia di Latina si mostra in molte consuetudini non proprio ortodosse, come molti affidamenti spesso senza gara, proroghe generose, immobili affittati da dipendenti pubblici alla cooperativa e addirittura l’assunzione diretta di un assessore del Pd nella società. Ancora una volta il sistema dell’accoglienza mostra la sua vera natura.

Andrea Grieco