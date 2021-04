Roma, 15 apr — Minacciati di morte da migliaia di persone in tutto il mondo per aver fatto gli occhi da cinese e parlato con la «elle» a Striscia la notizia: è un fiume in piena di odio e cattiveria disumana (perché umana solo con chi decide di esserlo) quello che ha colpito nelle scorse ore Gerry Scotti, Michelle Hunziker e le rispettive famiglie, finiti nel mirino dell’account fashion-antirazzista Diet Prada che ha rilanciato la vicenda su Instagram.

Scotti e Hunziker si scusano ma rimangono increduli: “Odio spaventoso”

Una bufera internazionale a livello mediatico, innescata dai paladini della fashion-correttezza per qualche migliaio di like. Un incubo, invece, per le vite personali dei due conduttori che mai avrebbero pensato di finire oggetto di minacce fisiche per aver scherzosamente mimato gli occhi a mandorla degli orientali. «Siamo addolorati, profondamente. Eravamo in totale buona fede: sapere di aver urtato la sensibilità di qualcuno ci dispiace moltissimo. Ma quello che sta succedendo è spaventoso: abbiamo ricevuto una vera ondata di odio che vene seminato in modo strumentale», confidano i due al Corriere.

«Chiedo scusa», afferma Scotti, unendosi a Hunziker «se ho involontariamente offeso qualcuno la cosa mi fa riflettere. Ma che in un momento umanamente difficile come questo, si riesca a produrre tanto odio, la cosa mi lascia allibito. E non sono né un ingenuo né un ragazzino. Però la quantità di violenza che si riesce addirittura a veicolare in questi contesti mi sgomenta».

Benvenuti nel medioevo

Insomma: il risveglio è stato brusco per Scotti e Hunziker, belle addormentate nel beato mondo della «satira Mediaset», dove il lazzo e le battute «basic» sono di casa: la musica è cambiata, il neo-medioevo ideologico ha bussato anche alle porte del Biscione. Adesso si rischia il patibolo social. Una «caccia alle streghe» che «viene perpetrata ogni giorno da gente senza faccia e senza nome. Sicuramente non senza peccato», accusano.

Minacce di morte anche alle famiglie