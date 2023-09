Scuola mai così pericolosa: studenti soffocati, tra crolli e paura

Primo giorno di scuola per milioni di studenti in tutta Italia, ricomincia l’anno negli istituti con il consueto messaggio del ministro Giuseppe Valditara condito da frasi fatte e senza reale significato. Insieme all’augurio istituzionale si ripresentano le solite problematiche, oltre ad un fantastico ritorno del pressing dei virologi sui rischi di assembramenti e utilizzo di mascherine che pensavamo di aver lasciato alle nostre spalle. Continui tagli, pochi se non pochissimi fondi, allarme crolli negli edifici, incentivi sull’alternanza scuola-lavoro e la solita, assordante, assenza di prospettiva dell’istruzione italiana.

La scuola tra crolli e pressing dei virologi

L’inizio dell’anno scolastico porta con sé un dato allarmante, tra settembre 2022 e agosto 2023 si sono verificati più di 60 crolli, causando il ferimento di diversi studenti e altrettanti collaboratori scolastici. Numeri mai registrati prima e causati, secondo i dati raccolti, dall’età delle strutture e dai materiali utilizzati. Sono stati registrati anche crolli e cedimenti nelle sedi universitarie. Oltre a ciò, negli ultimi giorni, è tornata la fobia Covid-19. I virologi hanno lanciato l’allarme contagi, e i presidi hanno già annunciato la possibilità di mascherine a scuola e sui mezzi pubblici, in aggiunta ad evitare eccessivi assembramenti tra gli studenti.

Studenti soffocati

Dopo tre anni, il sistema scolastico insiste sul rendere la vita dei giovani, già colpiti psicologicamente e non solo da due anni di restrizioni, un vero e proprio strazio. Il caro libri e l’aumento dei prezzi dei servizi pubblici e degli affitti universitari contribuisce a disegnare uno scenario soffocante per un’intera generazione. I fondi del famigerato PNRRsono stati destinati a tutto tranne che alla scuola, mostrando ancora una volta la strada intrapresa per il diritto allo studio, ormai un lusso accessibile a pochi.

Andrea Grieco