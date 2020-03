Roma, 4 mar – “Stiamo valutando la chiusura delle scuole, di ogni ordine e grado, in tutta Italia fino a metà marzo”. Una drastica misura ventilata stamani da fonti ministeriali. “Nessuna decisione è stata ancora presa a riguardo”, hanno precisato subito dopo le stesse fonti. Dunque scuole aperte? Niente affatto, nel primo pomeriggio è arrivata la nota del ministero dell’Istruzione, che ha deciso di non aver ancora deciso: “Abbiamo chiesto un approfondimento al comitato tecnico-scientifico e la decisione arriverà nelle prossime ore”, ha dichiarato il ministro Lucia Azzolina.

Una comunicazione fantozziana

Grande è la confusione sotto il cielo del governo giallofucsia, dunque la situazione è tutto tranne che propizia. Perché nel frattempo, a causa di questa fantozziana comunicazione, si è generato un incredibile cortocircuito. Nelle chat di genitori di tutta Italia si è iniziato a discutere sulle notizie contrastanti: domani tutti a casa, anzi no contrordine tutti a scuola. Non sono mancati neppure gli interventi di assessori e sindaci dei vari comuni, che hanno comunicato di tutto in base alle informazioni ricevute. Insomma nel giro di poche ore il governo è riuscito a mandare nel panico famiglie e amministratori di tutta Italia, che magari si erano già organizzati in un senso o nell’altro.

Già di per sé la chiusura delle scuole crea non pochi problemi e cambia inevitabilmente le abitudini quotidiane di milioni di italiani, ma se la misura viene presa e comunicata da subito come si deve tutto si può fare. E’ inaccettabile viceversa questo continuo cambio di direttive, con notizie che inevitabilmente trapelano qua e là senza che vi sia alcuna certezza. Se ne deduce sin troppo facilmente che il governo è allo sbaraglio, non sa decidere e quando lo fa si contraddice un attimo dopo. Ed è tutto molto grave.

Eugenio Palazzini