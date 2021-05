Il rettore Bronzini, intervistato dal Fatto, motiva così l’iniziativa: «Da uno studio che abbiamo svolto abbiamo osservato che la percentuale di iscrizioni di ragazze nelle scuole tecniche è di un un terzo rispetto ai maschi. L’esame dei flussi di iscrizione ci ha permesso di vedere che c’è una linea consequenziale tra le superiori e l’Università. Abbiamo fatto questa scelta nell’ottica dell’occupazione futura». Tutto chiaro, insomma: per orientare la scelta di un percorso universitario più «inclusivo» e in odor di quote rosa si fa pagare di più ai maschi. I quali, checché ne pensano i progressisti, sono naturalmente più inclinati a scegliere professioni più «tecniche» rispetto alle loro coetanee — e non vi è nulla di male, fino a prova contraria. Anche perché, ed è lo stesso rettore dell’Università di Bari

Le politiche di genere partono dallo svantaggio degli uomini

«Qualcuno ha detto che così i maschi sono svantaggiati ma è mio compito far capire che le politiche di genere partono da qui». «Da qui», dove, dallo svantaggio dei maschi? Dove sta la tanto «uguaglianza» se a parità di Isee, uno studente dalle scarse possibilità economiche si veda surclassato da una collega donna? «Ci sono direttive europee che ci invitano a intraprendere tutte le azioni necessarie per favorire l’integrazione femminile e noi l’abbiamo fatto. Non so quali saranno gli effetti di questo provvedimento, ma son convinto che abbiamo piantato il seme. Dovremo aspettare anni per vederne i frutti. E abbiamo bisogno di riscrivere il modo in cui raccontiamo certe professioni», conclude il rettore dell’Università di Bari.