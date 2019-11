Roma, 5 nov – Che Vittorio Sgarbi non sia proprio politicamente corretto è risaputo. Ma ieri deve aver fatto saltare il parrucchino a diversi telespettatori al caviale. In un momento in cui tutta la stampa di sinistra grida al razzismo, il critico d’arte entra a gamba tesa sul caso Balotelli. E lo fa con la sua consueta verve: «Mario Balotelli ha la cittadinanza italiana, ma non è un italiano», ha detto ieri sera Sgarbi ospite in collegamento a Stasera Italia, il programma di Rete4 condotto da Barbara Palombelli.





«Il razzismo non c’entra niente»

Sgarbi, in sostanza, esclude che si possa parlare di razzismo in merito alla vicenda dell’attaccante del Brescia: «Non c’è razzismo vero in Italia. In realtà Balotelli è un nero ricco e quindi ha una sua condizione di assoluta impunibilità. Il razzismo è un’altra cosa: anche Higuain, che non è nero, viene insultato quando sbaglia, Balotelli se fa gol viene applaudito», spiega il critico d’arte. Che poi prosegue: «Si usa la parola “razzismo” per dire una cosa più complessa, e cioè che esistono le razze, che sono le identità. Per esempio, una donna orientale non può essere italiana nella sua tipologia genetica, può essere al massimo di cittadinanza italiana, e un nero la stessa cosa, non è che dobbiamo aver paura della parola».

Fonte: La Gazzetta dello Sport

«Balotelli e la Méndez non sono italiani»

A questo punto una Palombelli interdetta incalza Sgarbi, che continua: «Quando hanno fatto Miss Italia Denny Méndez [nel 1996, ndr], io ho criticato il fatto che Miss Italia non può essere Miss Universo, perché Miss Oriente deve essere orientale. Quindi non dobbiamo aver paura delle parole, la diversità non è una malattia. Io voglio essere diverso, non voglio essere uguale a un altro». Ormai rassegnata, la Palombelli riassume così la posizione di Sgarbi: «Quindi, secondo Vittorio Sgarbi, Mario Balotelli e comunque tutti i ragazzi adottati in Italia, che però non sono nati in Italia, non sono italiani».

Vittoria Fiore