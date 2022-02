Roma, 16 feb – Sì della Consulta ai referendum sulla giustizia: accolti quattro quesiti della Lega. Si tratta di quelli su separazione delle carriere dei magistrati, la legge Severino, le elezioni del Consiglio superiore della magistratura e la custodia cautelare. Alle 18 il presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato terrà una conferenza stampa. La decisione arriva dopo la bocciatura del referendum sull’omicidio del consenziente, proposto dall’associazione Coscioni.

Referendum giustizia, Consulta accoglie quattro quesiti su sei (ma l’esame prosegue)

La camera di consiglio della Corte Costituzionale accoglie quattro dei sei quesiti proposti dalla Lega (insieme con i Radicali). Lo rende noto l’Ufficio comunicazione e stampa. “I suddetti quesiti – si spiega nella nota – sono stati ritenuti ammissibili perché le rispettive richieste non rientrano in alcuna delle ipotesi per le quali l’ordinamento costituzionale esclude il ricorso all’istituto referendario”. “Primi quattro referendum sulla giustizia dichiarati ammissibili e presto sottoposti a voto popolare: vittoria!”. Esulta Matteo Salvini su Twittwr.

Separazione delle carriere delle toghe e non solo: i quattro quesiti già accolti

Gli italiani dunque potranno votare per cancellare la legge Severino sulla incandidabilità e decadenza di parlamentari e uomini di governo condannati a due anni. Sulla separazione delle carriere delle toghe, sulla stretta alla custodia cautelare e sul via libera alle candidature per il Csm senza bisogno di un numero di firme tra 25 e 50. Sono quattro dei sei referendum proposti dalla Lega e dal partito Radicale e presentati da otto Regioni governate dal centrodestra.

Per ultimo sarà trattato il referendum sulla cannabis da balcone

Adesso all’appello mancano ancora due referendum sulla giustizia, la responsabilità civile dei giudici e gli avvocati con diritto di voto nei consigli giudiziari. Nonché il quesito sulla depenalizzazione della coltivazione casalinga della cannabis, che sarà trattato per ultimo. La Lega era in trepidante attesa del responso della Consulta. Ora le toghe inizieranno a tremare (sempre se i cittadini andranno a votare).

Adolfo Spezzaferro