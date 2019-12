Roma, 11 dic – Che non si dica più che le sardine non hanno una direzione, idee o basi culturali: è arrivato il decalogo delle sardine, ovvero dieci regole alle quali i leader del movimento dovranno sottostare il 14 dicembre a Roma, data designata per il Sardina day – quando cioè tutti i pescetti d’Italia si ritroveranno nella Capitale contro l’opposizione e a fedele mantenimento dello status quo.

Gli Stati generali delle sardine

Il giorno dopo, come rivela Open, 150 referenti sul territorio italiano si riuniranno per darsi – alla buon’ora! – omogeneità d’intenti e un’organizzazione. «L’idea è che gli organizzatori locali portino avanti nei propri territori i valori e il programma che decideremo – ha detto Santori a Open -. Io mi concentrerò sull’Emilia-Romagna, dove il 26 gennaio c’è un appuntamento importante per le sardine». Cioè le Regionali.

La mappa dei valori

Il decalogo, chiamato Mappa dei valori, è stato diffuso da stamattina 11 dicembre ed è un piccolo capolavoro di impalpabile nientismo mucciniano, una auto-satira involontaria che sembra sia stata vergata da dei teletubbies: volevano fare chiarezza e “darsi una direzione”, ma questa “mappa” è un cartello che porta dritto in un baratro nebbioso di nulla. Un amalgama di vuoto pneumatico in cui la fa da padrone il populismo in salsa sinistroide – destinato a soppiantare un grillismo ormai sulla via del tramonto – per cui bisogna “cambiare l’inerzia di una retorica populista” utilizzando “arte, bellezza, non violenza, creatività e ascolto“, salvo poi stabilire che “La testa viene prima della pancia“, aggiustando il tiro nella stessa frase spiegando “le emozioni vanno allineate al pensiero critico”. Siamo proprio sicuri che venga prima il cervello dello stomaco? Il punto 8 ci viene in soccorso entrando un’altra volta in contraddizione e parlando di emozioni: “Siamo vulnerabili e accettiamo la commozione nello spettro delle emozioni possibili, nonché necessarie. Siamo empatici”, Tranne coi leghisti, ovviamente. Emozioni che rispuntano nella regola numero 9: “Riconoscere negli occhi degli altri, in una piazza, i propri valori, è un fatto intimo“. Non manca l’accento retorico e utopistico sulla partecipazione: “Protagonista è la piazza, non gli organizzatori”. Una sorta di inno alla disintermediazione. “Nessuna bandiera, nessun insulto, nessuna violenza”, recita il punto 6. Tranne le bandiere della tecnocrazia Ue – quelle, alle sardine, piacciono tantissimo. Menzione d’onore per il punto 10 che è la sfacciata parafrasi della frase finale pronunciata da Sylvester Stallone in Rocky IV: “Se io posso cambiare, e voi potete cambiare… tutto il mondo può cambiare!” che qui diventa “Se cambio io, non per questo cambia il mondo, ma qualcosa comincia a cambiare”. Li avranno pagati i diritti alla Metro Goldwyn Mayer?

I numeri valgono più della propaganda e delle fake news; E’ possibile cambiare l’inerzia di una retorica populista. Come? Utilizzando arte, bellezza, non violenza, creatività e ascolto; La testa viene prima della pancia, o meglio, le emozioni vanno allineate al pensiero critico; Le persone vengono prima degli account social. Perché? Perché sappiamo di essere persone reali, con facoltà di pensiero e azione. La piazza è parte del mondo reale ed è lì che vogliamo tornare; Protagonista è la piazza, non gli organizzatori. Crediamo nella partecipazione; Nessuna bandiera, nessun insulto, nessuna violenza. Siamo inclusivi; Non siamo soli, ma parte di relazioni umane; Siamo vulnerabili e accettiamo la commozione nello spettro delle emozioni possibili, nonché necessarie. Siamo empatici; Le azioni mosse da interessi sono rispettabili, quelle fondate su gratuità e generosità degne di ammirazione. Riconoscere negli occhi degli altri, in una piazza, i propri valori, è un fatto intimo ma rivoluzionario; Se cambio io, non per questo cambia il mondo, ma qualcosa comincia a cambiare. Occorrono speranza e coraggio

Cristina Gauri