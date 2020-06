Roma, 24 giu – Che tra millenial e boomer (cioè nati tra il 1946 e il 1964, ovvero durante il periodo del boom economico e demografico) vi fosse in atto uno scontro generazionale è ormai assodato. Addirittura, ora, si viene a sapere che circa la metà dei millenials coverebbe una tale dose di rancore e senso di rivalsa economica e sociale verso gli anziani da volergli negare l’accesso alla sanità, qualora ci si trovasse a dover scegliere se curare un giovane o un pensionato.

E’ quanto emerge da un rapporto dell’osservatorio Censis-Tendercapital dal titolo La silver economy e le sue conseguenze nella società post covid-19. Lo rivela AdnKronos. Stando allo studio, infatti, ben 5 giovani intervistati su 10 sono d’accordo nel voler penalizzare gli anziani nell’accesso alle cure in caso di emergenza sanitaria. Il 39,2% del campione ritiene che i giovani vadano curati prima degli anziani; e il 35% dei giovani (il 26,9% sul totale della popolazione) pensa che la spesa pubblica per i boomer sia troppo elevata – dalla sanità alle pensioni – a detrimento dei millenial che ne uscirebbero gravemente penalizzati.

«La pandemia ha creato anche una spaccatura intergenerazionale – spiega l’osservatorio commentando i dati emersi dalla ricerca – da una parte gli over 65, mediamente in buona salute, solidi economicamente, con vite appaganti e una riconosciuta utilità sociale, dall’altra i giovani. Un nuovo rancore sociale alimentato e legittimato da una inedita voglia di preferenza generazionale nell’accesso alle risorse e ai servizi pubblici, legata alla visione del longevo come privilegiato dissipatore di risorse pubbliche».