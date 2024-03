Sottosviluppo e povertà assoluta: quasi 6 milioni di italiani vivono al limite

Roma, 25 mar – Gli italiani sono un popolo sempre più povero. Questo è ciò che emerge dai dati mostrati dall’Istat riguardo al numero di famiglie in una condizione di povertà assoluta, le quali hanno raggiunto nel 2023 una quota di 2 milioni e 300mila circa per un totale di quasi 6 milioni di persone. Una condizione che tende a peggiorare di anno in anno, soprattutto al Nord (storicamente più ricco), dove sono aumentate al 9,0%(quasi 2,5 milioni di persone) le famiglie che non riescono a garantire uno standard di vita minimo.

I numeri della povertà assoluta

Secondo questi dati, la percentuale di famiglie italiane in una situazione di povertà assoluta è dell’8,5% (in aumento rispetto al 2022), una cifra che segnala l’aumento di condizioni di indigenza per sempre un numero maggiore di persone. L’Istat evidenzia come l’incidenza di povertà assoluta familiare mostra nel 2023 il valore più elevato nel Mezzogiorno (10,3%, coinvolgendo 866mila famiglie), seguito dal Nord (8,0%, un milione di famiglie) e dal Centro (6,8%, 365mila famiglie). Lo studio, inoltre, sottolinea la preoccupante condizione dei minori: sono 1,3 milioni i giovani sotto i diciotto anni che fanno parte di una famiglia in condizione di povertà assoluta. L’incidenza di povertà assoluta individuale per i minori è pari al 14%, il valore più alto mai registrato dal 2014.

Italia sempre più povera e abbandonata

Lo scenario che emerge da questi dati è quello di un’Italia sempre più povera e abbandonata. Le famiglie in difficoltà hanno poco, se non nullo, sostegno dal punto di vista sociale, economico e lavorativo. Avere un’occupazione non basta più, maggiormente in sistema lavorativo fondato sul precariato e lo sfruttamento. Continua così il processo di “africanizzazione” dell’Italia, a pari passo con il suo smembramento dei principali settori economici strategici.

Andrea Grieco