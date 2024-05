Soumahoro e Baby Gang, la nuova coppia della politica italiana: “iniziato sciopero della fame”

Roma, 22 mag – Aboubakar Soumahoro e Baby Gang, ecco la nuova coppia della politica italiana. Farebbe già ridere così se solo non fosse che il deputato ex-Avs ha davvero pensato bene di cercare nel rapper di origine marocchina, al secolo Zaccaria Mouhib, la sua prossima battaglia politica. Soumahoro, l’uomo degli stivali infangati, cavaliere errante della politica in cerca di ogni occasione possibile nella quale buttarsi per ripulirsi dall’inguaribile onta che lo ha ricoperto in seguito al famoso scandalo sull’accoglienza e Baby Gang, cantante e immigrato di seconda generazione, in carcere per aver violato i domiciliari dopo una condanna in primo grado a 5 anni e 2 mesi per una sparatoria in centro a Milano.

La nuova battaglia di Soumahoro

“Ho iniziato uno sciopero della fame perché sembra di vivere nel ‘700. Sciopero per le condizioni di vita dei detenuti. La mia infanzia è stata risucchiata in un sistema ingiusto. La libertà di espressione va tutelata. Grazie per la tua visita”.

“Queste – spiega il deputato Aboubakar Soumahoro – sono le parole che mi ha detto Zaccaria Mouhib, 22 anni e in arte Baby Gang, durante la mia visita ispettiva al carcere di Busto Arsizio in Lombardia”. “Come afferma la nostra Costituzione – ha continuato Soumahoro – la pena detentiva dovrebbe avere come principale obbiettivo reintegrare i nostri giovani nella società e non spingerli nella profondità dell’esclusione sociale. Questo rischia di essere un fallimento del nostro sistema“.

Come si tenta il jolly

Che sia il povero ragazzo straniero abbandonato dalle istituzioni, ora detenuto nuovamente dopo svariati reati, il jolly per farsi rieleggere nella prossima legislatura? Sicuramente è da ammirare come Soumahoro riesca a buttarsi in alcune delle più ridicole e incredibili lotte, “qualità” che davvero appartengono a pochi.

Andrea Grieco