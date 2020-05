Roma, 20 mag – Piano ad esultare per laIl via libera agli spostamenti senza più autocertificazioni potrebbe non essere infatti un «liberi tutti». A buttare acqua sul fuoco degli entusiasmi ci ha pensato oggi il ministro degli Affari regionali, che in audizione alla Commissione Federalismo fiscale alla Camera ha stabilito le condizioni per la libera circolazione. Che quindi, tanto «libera» potrebbe non essere. «L’ipotesi di programmare le riaperture interregionali dal 3 giugno è stata ufficializzata», ha detto, «ma a condizione. Se una regione è ad, è evidente che non può partecipare alla mobilità interregionale».

A decidere dunque se potremo varcare i confini regionali saranno i dati del contagio in mano al ministero della Salute e dall’Istituto superiore di Sanità, ottenuti sulla base dei dati raccolti e registrati dalle singole Regioni e classificati in 21 diversi parametri, che ogni venerdì verranno resi noti: questo sta a significare che la riapertura delle singole Regioni verrà decisa in base ai numeri relativi al contagio pubblicati il 29 maggio.