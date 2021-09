Milano. 14 set — Tre tragedie in poche ore a Milano, tutte riguardanti ragazzini adolescenti, tutte e tre accadute il primo giorno di scuola: si tratta di due suicidi e di un tentato suicidio. Lo riferisce il Corriere.

Due suicidi e una ragazzina grave

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, con l’ipotesi di istigazione al suicidio: la vittima è un ragazzo, un adolescente di 15 anni che nel pomeriggio di ieri, lunedì 13 settembre, si è inspiegabilmente tolto la vita gettandosi dal balcone di casa al 12esimo piano di un palazzo nella zona nord di Milano. Ancora ignoti i motivi alla base del tragico gesto compiuto dal ragazzino: su questo sono al lavoro inquirenti e investigatori. Alcuni istanti prima di suicidarsi il quindicenne, di origini cinesi, si trovava in casa insieme alla sorella.

E ha scelto la stessa tragica modalità per togliersi la vita anche una quindicenne residente nell’hinterland milanese, che ieri mattina si è tolta la vita gettandosi dal settimo piano del palazzo in cui viveva con una coetanea. Si tratta di due suicidi per cui non è ancora stato trovato un movente, la ragazza non ha lasciato messaggi. Sempre ieri mattina e sempre nel capoluogo lombardo una 12enne si è gettata dalla finestra di casa al quarto piano. La ragazzina si trova ora ricoverata in Rianimazione. Le sue condizioni sono molto gravi. Anche in questo caso gli inquirenti, insieme alla Procura dei Minori, sono al lavoro per capire i motivi del gesto.

Allarme per la salute mentale degli adolescenti