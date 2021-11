Roma, 24 nov — Il super green pass è realtà: dopo la riunione della cabina di regia e l’incontro con le Regioni, il Consiglio dei ministri approva il nuovo decreto con le norme che — a detta del governo — dovrebbero contrastare la quarta ondata di Covid. Il provvedimento, varato all’unanimità è una misura durissima, una vera scure sulla testa dei non vaccinati i quali si vedranno ulteriormente limitare le proprie libertà a partire dalla zona bianca, dal 6 dicembre prossimo.

Dove serve il super green pass

Entra in vigore, quindi, il super green pass o green pass «rafforzato» —previsto, cioè, solo a chi è vaccinato o è guarito dal covid da meno di sei mesi — e l’introduzione dell’obbligo di green pass base — quest’ultimo si potrà ottenere effettuando un tampone con esito negativo — per usufruire dei mezzi di trasporto pubblici. La validità del green pass rafforzato scende da 12 a 9 mesi per i vaccinati, e rimane di sei per i guariti. Le regole scatteranno il 6 dicembre e resteranno in vigore fino al 15 gennaio. Per ora.

In sostanza, per chi non ha fatto il vaccino saranno vietate tutte le attività sociali, dall’andare al ristorante, al cinema o allo stadio fino all’andare in palestra o a sciare. Chi è in possesso del super green pass potrà entrare in bar e ristoranti al chiuso, palestre, impianti sportivi, cinema, teatri, discoteche, partecipare a spettacoli, feste e cerimonie pubbliche in zona bianca o gialla. Per soggiornare in albergo, entrare negli spogliatoi per l’attività sportiva, usufruire del trasporto ferroviario regionale e del trasporto pubblico locale sarà necessario esibire il green pass base, così come per recarsi sul posto di lavoro.