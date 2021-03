Arezzo, 26 mar – Accade a Camaldoli, nel comune di Poppi (Arezzo):un suv dei Carabinieri, completamente ribaltato, è addossato a due alberi all’interno del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi. L’imbarazzante episodio risale a tempo fa, ma la foto, pubblicata è diventata virale solo in questi giorni – e se ne sa ben poco.

L’auto dei Carabinieri, che è stata subito rimossa, è un gran bel un suv Subaru in dotazione alle forze dell’ordine. La brutta figura – almeno in termini di guida – è stata pubblicamente sbandierata su una pagina Facebook che si chiama «Cercatori di funghi porcini della Toscana». Alcuni utenti hanno avuto dubbi circa l’autenticità della foto che è stata confermata: solo, nessuno aveva pensato a diffondere l’assurdo scatto su internet mesi fa, quando è accaduto tutto.

Nel gruppo, di solito, si diffondono foto dei magici ritrovamenti di funghi in Toscana e questo ritrovamento, e cioè quello di un Suv dei Carabinieri incastrato tra due alberi, non è passato inosservato. A parte il Corriere fiorentino, però, non si trovano notizie in rete. Come è finita in quell’assurda posizione un’auto delle forze dell’ordine? Cosa è andato storto? Certo è che ora – per fortuna – non si trova più lì.

