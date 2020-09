Venezia, 23 set – Ancora stupri commessi da immigrati. Questa volta ci troviamo a Venezia, dove uno straniero di origini tunisine, precedentemente arrestato e poi scarcerato per una violenza sessuale, ha tentato di violentare una giovane. L’uomo, 30 anni e senza fissa dimora, è stato nuovamente tratto in arresto dai carabinieri della città lagunare.

Come detto il tunisino era già finito in manette per un’altra violenza nei confronti di una donna 40enne che aveva anche picchiato con estrema violenza. Il crimine si era consumato nell’abitazione di lei, dove l’immigrato l’aveva costretta con la forza ad avere un rapporto sessuale, impedendole di fuggire e picchiandola. Dopo una notte da film horror trascorsa in balia del suo aguzzino, il mattino seguente la vittima era riuscita a scappare e a rifugiarsi in un bar, dove aveva chiesto aiuto. Lì era stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso. Lo stupratore era stato arrestato e poi rilasciato.