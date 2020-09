Roma, 23 set – L’ennesima farsa che penalizza l’Italia. In soldoni, il nuovo “Patto su asilo e migrazione” della Commissione europea, potremmo riassumerlo con questa breve frase. Ma di cosa si tratta nel dettaglio? Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, ha detto che “oggi proponiamo una soluzione europea per ricostruire la fiducia tra Stati membri e per ripristinare la fiducia dei cittadini”, lasciandosi andare poi al fatalismo: “Le migrazioni sono sempre state un fatto in Europa e lo saranno sempre. Per secoli hanno dato forma alle nostre società e a molte delle nostre vite. E sarà sempre così”.

I “rimpatri sponsorizzati”

A spiegare però l’obiettivo del Patto è stato però il commissario europeo Ylva Johansson, che ha presentato le proposte della Commissione assieme al vicepresidente Margaritis Schinas. “Il meccanismo di solidarietà, con i ricollocamenti e i rimpatri sponsorizzati, scatterà in modo automatico per i migranti che vengono salvati in mare. Ma anche il Paese di sbarco – ha specificato Johansson – ne dovrà accogliere una parte“. Sostanzialmente l’Italia, nelle intenzioni Ue, essendo Paese di sbarco ne dovrà accogliere almeno “una parte”. E a quanto corrispondere “una parte”? Johansson non lo dice, ma spiega meglio il Patto: “Tutti gli Stati Ue dovranno mostrare solidarietà verso i Paesi sotto pressione: potranno farlo o con i ricollocamenti, o con i rimpatri sponsorizzati. Sono queste le due componenti fondamentali del meccanismo di solidarietà obbligatorio”, ha dichiarato.

Preparatevi dunque a sentir parlare di questa nuova formula tanto fumosa quanto astuta: il rimpatrio sponsorizzato. Ma in cosa consiste esattamente? Con “i rimpatri sponsorizzati gli Stati dovranno rimpatriare – entro otto mesi – una quota di migranti dal Paese di primo ingresso. Se entro otto mesi non saranno effettuati tutti i rimpatri, lo Stato partner accoglierà sul suo territorio quanti restano da allontanare”, ha detto Johansson. Qualcuno sente già puzza di bruciato? Non è tutto.

Nessun obbligo

Il piano Ue prevede soltanto degli impegni, non degli obblighi, per i Paesi membri anche per quanto riguarda i ricollocamenti. Dunque non è affatto detto, anzi la sensazione è che avvenga esattamente il contrario, che Italia, Spagna e Grecia – ovvero le nazioni di primo approdo – vengano realmente sostenute dagli altri Stati europei.

A differenza di quanto chiesto dall’Italia non ci saranno affatto ricollocamenti obbligatori. I clandestini che sbarcheranno sulle nostre coste, senza vincoli di accoglienza previsti per i Paesi membri, verosimilmente resteranno a lungo se non per sempre in Italia. Certo, si potrebbe pensare che i governi nazionali attuino almeno i rimpatri, ma anche questo è tutto da dimostrare. E considerato il modus operandi con cui si è mosso sinora l’esecutivo giallofucsia, rischiamo di trovarci di fronte al solito miraggio.

La “procedura di frontiera”

Non solo, il patto Ue prevede anche due possibilità per gli immigrati che entrano illegalmente in Europa: un iter standard per la richiesta di asilo, oppure una ‘procedura di frontiera’ veloce. Nel primo caso, che dunque è sempre considerabile, tutto come prima. Nel secondo si parla di salvaguardia del diritto alla richiesta di asilo, che però in caso di risposta negativa dovrebbe accelerare i tempi di rimpatrio perché si prevede che la decisione venga accompagnata contemporaneamente a quella di rimpatrio. Ovvero il Paese che rifiuterà la richiesta di asilo di un immigrato, avrà 12 settimane a disposizione per attuare procedura veloce. E se non rispetterà i tempi? Il caso seguirà semplicemente l’iter standard. Riepilogando: nessun ricollocamento obbligatorio, procedure di rimpatrio fumose e vaghissima richiesta di solidarietà reciproca. Come suddetto: una farsa.

