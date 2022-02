Roma, 22 feb — Termini sempre più terra di nessuno, ostaggio di immigrati, accattoni, spacciatori, bande di rom rapinatori e pericolosi sbandati: stavolta la vittima dell’ennesimo episodio di degrado e delinquenza è un’anziana suora colpita in pieno volto dal pugno di un tunisino. Una violenza inaudita contro una donna di 76 anni inerme, che per il colpo è caduta a terra perdendo copiosamente sangue e per questo è stata trasportata in ospedale. Per l’ennesima volta la più importante stazione della capitale d’Italia è teatro di un grave episodio di violenza e degrado legato all’immigrazione clandestina. Nel luogo dove è vietato distribuire cibo ai senzatetto per questioni di «decoro» e i volontari delle associazioni caritatevoli vengono fermati e identificati come criminali, clandestini e sbandati sono liberi di usare violenza contro chiunque gli si avvicini.

Tunisino sferra un pugno a una suora

L’inaccettabile episodio, secondo quanto riporta RomaToday, è avvenuta l’altro ieri, domenica 20 febbraio. La suora si trovava sulla banchina in attesa di salire sul treno che l’avrebbe riportata nella propria residenza, a Milano, quando un tunisino in evidente stato di ebrezza le si è avvicinata farfugliando frasi senza senso. Poi le avrebbe sferrato un violentissimo pugno, sotto gli occhi di centinaia di testimoni sbigottiti, lasciandola a terra in una pozza di sangue che le usciva dal naso. Gli agenti della Polfer compartimento Lazio, intervenuti tempestivamente, sono riusciti a bloccare l’immigrato, mentre i presenti chiamavano i soccorsi.

Il fermato è un irregolare con precedenti

Il fermato è risultato essere, come al solito, un tunisino senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti legati a reati contro il patrimonio. Per lui sono scattate la denuncia per lesioni aggravate l’espulsione dal territorio italiano. Per la suora si è reso invece necessario il trasporto in ospedale dove le è stato diagnosticato un trauma cranio-facciale. La prognosi è di dieci giorni. Gli investigatori sono al lavoro per cercare di appurare la causa dell’aggressione anche attraverso le testimonianze dei presenti, ma al momento si sentono di escludere i motivi religiosi.

