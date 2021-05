Contrarie all’utero in affitto e all’introduzione della categoria fluida di «identità di genere» che si tradurrebbe in un indebolimento della donna biologicamente tale a favore di chiunque si alzi la mattina e decida di essere, per l’appunto, donna, le femministe sono da tempo bersaglio di feroci attacchi da parte della comunità trans, che invece vorrebbe vedere riconosciuto il proprio «diritto» all’auto identificazione (self id) in tal senso.

«Diritto» al self id che si traduce nell’ingresso dei trans negli sport femminili, i quali finiscono per primeggiare ingiustamente sulle donne vere per manifesta superiorità fisica; o all’ingresso di chiunque si identifichi come donna nelle carceri femminili, come già avviene, con conseguenze tragiche — stupri e violenze commesse nei confronti delle detenute — in America.