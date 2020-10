In Europa non va meglio: prendiamo per esempio i decessi per tumore al colon, che secondo una stima nel 2020 sono cresciuti dell’11,9%. E la colpa è da imputare tutta ai ritardi, dovuti alla crisi sanitaria, nei programmi di screening per la prevenzione del cancro del colon-retto. I dati sono stati resi noti in occasione della settimana della United European Gastroenterology (UEG Week Virtual 2020) durante la presentazione di uno studio dell’Università di Bologna. Il cancro del colon-retto è il secondo per morti tra le malattie oncologiche in Europa: ogni anno sono 375.000 le nuove diagnosi in Ue e 170.000 vittime del tumore. Cifre terribili ma che, al contrario del coronavirus, non ingenerano paure e isterismi. «La diagnosi precoce del tumore – spiega l’autore del lavoro Luigi Ricciardiello – è cruciale perché lo rende più facile da trattare e quindi migliora l’esito clinico della malattia».